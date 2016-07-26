Студенты СФУ вошли в сборную России на чемпионат по технологической металлургии

Студенты Института цветных металлов и материаловедения СФУ вошли в состав сборной России по итогам отборочного этапа международного чемпионата по технологической стратегии в металлургии Metal Cup-2017.

Отборочный этап прошел с 15 по 20 апреля в Красноярске, его участниками стали 20 лучших студентов-металлургов со всей страны. Под руководством наставников они разрабатывали региональные модели промышленного роста с учетом целей в области устойчивого развития ООН. На протяжении первых двух дней кандидаты в сборную знакомились с городом и его промышленным комплексом, после чего в Научной библиотеке СФУ был дан старт деловой программе очного этапа.

Студенты стали участниками дискуссии, на которой обсуждались такие вопросы, как профессиональная подготовка специалистов, проблемы и перспективы развития высшего и среднего профессионального образования, образ и компетенции высококвалифицированного металлурга, особенности и проблемы отраслей металлургии, а также эффективная система работы с кадрами.

Также в рамках деловой программы участники, разделившись на группы по трём направлениям: металлургия чёрных, легких и благородных металлов под руководством экспертов-наставников, провели кейс-сессию «Экологические аспекты устойчивого развития: региональный фокус», где определяли технологические прорывы, обеспечивающие промышленный рост в соответствующих отраслях.

Материалы по теме Престижная профессия: металлург Как школьнику стать востребованным и высокооплачиваемым специалистом

Далее участники вместе со студентами экономического и экологического направлений МГИМО при МИД РФ присоединились к промышленному форсайт-форуму «Драйверы регионального роста в контексте целей устойчивого развития ООН». Разбившись на группы, они дали оценку выбранным ранее технологическим прорывам с заявленными целями, а именно сохранению экосистем суши, ответственному потреблению и производству, борьбе с изменением климата.

Итоги отборочного этапа подвели на молодежной площадке КЭФа «Поколение-2030». Здесь были презентованы три жизнеспособные экологичные модели регионального промышленного роста: реально допустимые технологические изменения в отраслях чёрной и лёгкой металлургии, добыча благородных металлов, которые отвечают экологическим требованиям целей в области устойчивого развития ООН. В итоге экспертная комиссия утвердила состав сборной из 12 человек, 5 из которых студенты Института цветных металлов и материаловедения СФУ. Теперь они в составе сборной России примут участие в международном финале, который пройдет на «Бирюсе». Участие в итоговом соревновании примут сборные стран БРИКС. Команды будут работать над моделями промышленного роста в каждой стране. В соревновательной части будет определена команда-победитель, а также общая модель для всех стран БРИКС.