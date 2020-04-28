Девочка из богатой семьи три года просится в социальный приют

Социальные службы три года пытаются решить педагогическую проблему в обеспеченной семье в Красноярском крае: 12-летняя девочка настаивает на том, чтобы ее поместили в социальный центр.

О проблемной истории рассказала в своем ежегодном отчете уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова: «Семья очень обеспеченная, в её составе: мама, ее старшая дочь от первого брака, муж, его дочь и их совместная маленькая дочь. Внимание матери направлено на маленького ребенка, мужа и установление взаимоотношений с дочерью мужа. Своя дочь должна ее понять и не претендовать на особое внимание, у нее есть все: телефон последней модели, модная одежда, косметика и много родственников, к которым девочку регулярно отправляют, пока мама с новой семьей уезжают отдыхать».

Старшая девочка регулярно устраивает скандалы, а на своем 12-м дне рождения она демонстративно пила алкогольные напитки.

«Мама вызывает полицию, девочка пишет заявление о желании быть помещенной в реабилитационный центр. С девочкой проводятся воспитательные беседы , в ходе которых все удивляются — перед ними „ангел“, она все понимает, кается, „больше так не будет“. Забирают её домой и всё сначала: скандалы, уходы из дома на длительное время, прогулы уроков в школе и заявление в „Росток“», — отметила Мирошникова.

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Родной отец девочки живет в другом мегаполисе и принять дочь в свою новую семью отказался.

«Все чувствуют себя хорошо, только тогда, когда ребенок находится в реабилитационном центре, — констатировала уполномоченный. — Конфликт в семье неразрешим, так как мама за эти годы не сделала нужных выводов и не слышит, что все зависит от нее. Она ходит по инстанциям жалуется на дочь и просит помощи».

В аппарате уполномоченного напомнили красноярцам о том, что они должны воспитывать детей в духе взаимного доверия, открытости, доброжелательности, в атмосфере любви и уважения.