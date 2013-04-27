Юная модель из Канска вернулась в Красноярск после «разрыва» с топ-менеджером

Юная модель из Канска Лиза Адаменко, прославившаяся своими отношениями с топ-менеджером нефтяной компании, вернулась в Красноярск, об этом свидетельствуют публикации и отметки девушки в сети Instagram.

Напомним, около года назад в соцсети и СМИ появились сообщения о том, что 18-летняя модель из Канска Лиза Адаменко выходит замуж за 55-летнего Валентина Иванова, якобы работавшего топ-менеджером сингапурского подразделения «Лукойла». Однако спустя несколько месяцев появились публикации о ссорах супругов, девушка даже будто бы обвинила мужа в рукоприкладстве и в том, что он разорвал ее паспорт. Мужчина также высказал обвинения в ее адрес. «Модели пришлось несколько недель восстанавливать документы, чтобы вернуться в Россию», — сообщает, например, издание Cosmopolitan.

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Вчера стало известно, что модель вернулась в Москву, а позднее она опубликовала видео, в том числе из Красноярска (на записи можно узнать Караульную гору с надписью «Россия» и красноярские заведения общепита).

Стоит отметить, что девушка удалила свою старую страницу Instagram, где регулярно появлялись ее фотографии с отдыха с мужем, а также фотографии его подарков, и завела новый аккаунт.