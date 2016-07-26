Омбудсмен: Тренер по синхронному плаванию заставляла детей стирать ее вещи

В Красноярском крае правоохранительные органы проводят проверку по заявлениям родителей о том, что тренер по синхронному плаванию заставляла детей выполнять ее личные поручения и не обеспечивала их безопасность. Об этом говорится в ежегодном отчете уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой.

Инцидент произошел в 2016 году. Группа детей с тренером по синхронному плаванию отдыхали и тренировались в оздоровительном лагере в Минусинском районе. «Тренер заставляла детей стирать её личные вещи, убирать за её домашними животными, которых она привезла с собой, чистить кальян, который курили вечерами с вожатыми других отрядов», — говорится в докладе омбудсмена со ссылкой на слова родителей.

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Кроме того, тренер отправляла детей на пробежку за пределы территории лагеря без сопровождения взрослых. В результате несколько детей заблудились в лесу, вышли на дорогу, остановили проезжавшую машину и на ней вернулись в лагерь. При этом телефоны у детей забрали в начале смены — чтобы они «не жаловались родителям».

Проверка прокуратуры по заявлениям родителей осложняется тем, что тренер скрывается от проведения следственных мероприятий, отметила Мирошникова.