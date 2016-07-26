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Омбудсмен: Тренер по синхронному плаванию заставляла детей стирать ее вещи
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В Красноярском крае

Омбудсмен: Тренер по синхронному плаванию заставляла детей стирать ее вещи

28 апреля 15:21
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В Красноярском крае правоохранительные органы проводят проверку по заявлениям родителей о том, что тренер по синхронному плаванию заставляла детей выполнять ее личные поручения и не обеспечивала их безопасность. Об этом говорится в ежегодном отчете уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой.

Инцидент произошел в 2016 году. Группа детей с тренером по синхронному плаванию отдыхали и тренировались в оздоровительном лагере в Минусинском районе. «Тренер заставляла детей стирать её личные вещи, убирать за её домашними животными, которых она привезла с собой, чистить кальян, который курили вечерами с вожатыми других отрядов», — говорится в докладе омбудсмена со ссылкой на слова родителей.

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Кроме того, тренер отправляла детей на пробежку за пределы территории лагеря без сопровождения взрослых. В результате несколько детей заблудились в лесу, вышли на дорогу, остановили проезжавшую машину и на ней вернулись в лагерь. При этом телефоны у детей забрали в начале смены — чтобы они «не жаловались родителям».

Проверка прокуратуры по заявлениям родителей осложняется тем, что тренер скрывается от проведения следственных мероприятий, отметила Мирошникова.

Мирошникова Ирина Юльевна
Мирошникова Ирина Юльевна
Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае

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