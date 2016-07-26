Краевой парламент подписал соглашение о сотрудничестве с профсоюзами

Сегодня в Законодательном Собрании Красноярского края Федерация профсоюзов региона и депутаты краевого парламента заключили соглашение. Этот традиционный документ профсоюзы и народные избранники подписывают на пятилетний срок. Его основная цель — сотрудничество в законотворческой деятельности, консультации по разным вопросам жизни края. Кроме того, профсоюзы имеют право законодательной инициативы и при возникновении острых проблем могут обратиться к депутатам.

«Суть соглашения заключается в создании таких традиционных предпосылок для того, чтобы все законопроекты, которые представляют интерес для профсоюзов, а это много законопроектов, своевременно направлялись в федерацию профсоюзов, а мы получали соответствующие мнения, оценки и предложения. Хочу сказать, что у нас выстроены очень хорошие и давние отношения. Это выражается в том, что такого рода соглашения принимаются практически всегда на очередной срок полномочий депутатов Законодательного Собрания. Кроме этого, мы в своем уставе наделили федерацию профсоюзов правом законодательной инициативы, поэтому сегодня действительно это взаимодействие отлажено, мы в каком то плане можем считать себя примером для многих наших соседей из других регионов страны», — рассказал председатель краевого парламента Александр Усс.

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Председатель Федерации профсоюзов Олег Исянов в свою очередь отметил, что традиционные соглашения подтверждают многолетнее сотрудничество с депутатами Законодательного Собрания, а также позволяют «донести проблемы работающего населения до законодателей».