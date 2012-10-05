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Неуправляемая иномарка без водителя выкатилась на оживленную дорогу (видео)
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Неуправляемая иномарка без водителя выкатилась на оживленную дорогу (видео)

28 апреля 16:42
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В Красноярске неуправляемая иномарка без водителя выехала на оживленную проезжую часть. Согласно записи с регистратора другого автомобиля, инцидент произошел в полдень 28 апреля на ул. Академика Киренского.

Очевидцы рассказали, что автомобиль Kia Rio без водителя выкатился с придворовой территории на проезжую часть. На кадрах видно, что иномарка полностью пересекла дорогу, ударилась о бордюр и заехала задней частью на газон. Водители других машину сумели вовремя затормозить и не столкнуться с неуправляемой иномаркой. Пешеходы в результате инцидента также не пострадали.

Машина на Киренского

Видео: vk.com/kraschp

Интернет-пользователи предположили, что водитель не поставил машину на ручник. Они также пошутили не только о «самостоятельности» автомобиля, но и о его «сознательности». «Тот случай, когда тачка без водителя ездит аккуратнее, чем с ним», — подметил один из комментаторов.

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