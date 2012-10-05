В красноярских магазинах нашли свинину с микробами

В свинине из популярных красноярских магазинов нашли микробы, а также признали мясо «повторно размороженным». К таким выводам пришли в Центре стандартизации, метрологии и испытаний по итогам проверки качества и безопасности охлажденной свинины.

Специалисты купили в магазинах Красноярска 7 образцов свиных окороков и 1 свиной лопатки и подвергли их проверке. Ни один из них не содержал гормонов антибиотиков. В то же время 6 образцов имели признаки замораживания и повторного размораживания: это продукция ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (Новосибирская область), мясокомбината ЗАО «Искра» (Ужур Красноярского края), ООО «Объединение АгроЭлита» (Сухобузимский район Красноярского края), свиной окорок из Бразилии, АО «Солгон» (Ужурский район Красноярского края) и ООО «Премьер-Агро» (Красноярский край).

«Окорока были приобретены в магазинах по адресам: ул. 9 Мая, 77; ул. 9 Мая, 59а; ул. Водопьянова, 11; пр. Комсомольский, 18; ул. Шумяцкого, 4, и ул. Мате Залки, 10г», — рассказали в ЦСМ.

Отметим, все эти магазины находятся в микрорайоне Северный.

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Кроме того, в образцах продукции ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (Новосибирская область), мясокомбината ЗАО «Искра» (Ужур Красноярского края) и АО «Аграрная группа МП» (Томск, куплено в магазине по ул. Ястынская, 19) оказались превышены нормы показателя микробной обсемененности, заявили в ЦСМ.

Единственным образцом без выявленных замечаний оказался окорок ООО «Бригантина» (Красноярск), который купили в магазине по улице Мате Залки, 5.

Три образца мяса под брендами «Солгон», «Премьер» и «Мясничий» успешно прошли органолептическую оценку — метод определения показателей качества на основе анализа восприятия органами чувств. Экспресс-тесты также показали, что оно соответствует требованиям ГОСТ.

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