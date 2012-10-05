Бизнесмен ради друга дал приставам арестовать кафе

Желая остаться друзьями с поручителем по кредиту, бизнесмен из Емельяновского района Красноярского края сам отдал приставам кафе в счет оплаты долгов перед банком. Как рассказали в пресс-службе УФССП региона, предприниматель не справился с регулярной оплатой кредита, полученного на бизнес. На момент обращения представителей финансово-кредитного учреждения в суд долг превышал 3 млн рублей.
В досудебном порядке решить вопрос о порядке выплаты не удалось. И должник проявил благородство: когда суд постановил взыскать долг солидарно с него и с его поручителя, бизнесмен «сделал все, чтобы процедура принудительного взыскания не тронула поручителя». Известно, что кредитная история друга должника была «безупречной», он никогда не фигурировал ни как взыскатель, ни как должник.
«Осознавая всю полноту своей вины и желая сохранить статус-кво человека, который ему доверился, должник словом и делом выразил готовность сотрудничать с судебными приставами. Мужчина сам явился в отдел судебных приставов, усадил судебного пристава в автомобиль и отвез на место совершения исполнительных действий — ареста помещения, где некоторое время размещалось кафе. Вскоре арестованное имущество будет передано на реализацию в счет погашения задолженности. Работа продолжается, а должник делает все возможное для скорейшего погашения долга», — рассказали в пресс-службе.