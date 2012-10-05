Бизнесмен ради друга дал приставам арестовать кафе

Желая остаться друзьями с поручителем по кредиту, бизнесмен из Емельяновского района Красноярского края сам отдал приставам кафе в счет оплаты долгов перед банком. Как рассказали в пресс-службе УФССП региона, предприниматель не справился с регулярной оплатой кредита, полученного на бизнес. На момент обращения представителей финансово-кредитного учреждения в суд долг превышал 3 млн рублей.

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В досудебном порядке решить вопрос о порядке выплаты не удалось. И должник проявил благородство: когда суд постановил взыскать долг солидарно с него и с его поручителя, бизнесмен «сделал все, чтобы процедура принудительного взыскания не тронула поручителя». Известно, что кредитная история друга должника была «безупречной», он никогда не фигурировал ни как взыскатель, ни как должник.