В Красноярском крае почтили память Александра Лебедя

В Красноярском крае прошли памятные мероприятия в честь годовщины гибели экс-губернатора региона, генерала Александра Лебедя.

Напомним, 20 апреля Лебедю исполнилось бы 67 лет. Он погиб 28 апреля 2002 года при крушении вертолёта Ми-8 на Буйбинском перевале, когда вместе с сотрудниками администрации края и журналистами летел на открытие новой горнолыжной трассы.

В рамках дней памяти в кадетских корпусах были организованы классные часы, посвященные его жизни. Напомним, именно по его инициативе в крае возродили систему кадетских корпусов и Мариинских гимназий. В Красноярске у памятника Александру Лебедю, который находится на территории кадетского корпуса на ул. Малиновского, прошел митинг и были возложены цветы. В церемонии участвовали представители Генеральского клуба края.



В Железногорске, в Сквере воинской славы, тоже состоялся памятный митинг.

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На мероприятии собрались первые лица города, почетные граждане, военные, курсанты академии МЧС, воспитанники кадетского корпуса, представители городских предприятий и организаций. Прошла минута молчания, участники возложили к портрету губернатора цветы.

Кадеты и студенты Сибирской пожарно-спасательной академии прошли торжественным маршем.