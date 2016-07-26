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На проспекте Мира в Красноярске снимают иллюминацию
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На проспекте Мира в Красноярске снимают иллюминацию

30 апреля 15:11
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На проспекте Мира в Красноярске снимают гирлянды иллюминации, сообщили горожане. На большей части проспекта их уже нет.

В пресс-службе департамента городского хозяйства подтвердили Newslab.ru, что гирлянды действительно решено снять, и напомнили, что в ближайшее время проспект Мира ждет масштабная реконструкция. Ожидается, что в начале мая будет объявлен тендер по поиску подрядчика.

На перекрестке пр. Мира и ул. Горького иллюминацию уже убрали...
Фото: Оксана Будулак
... а на перекрестке пр. Мира и Парижской Коммуны она еще висит
Вот так гирлянды выглядели зимой

Иллюминация на центральной улице города не раз подвергалась критике. Так, главный художник Красноярска Наталия Прибыльнова вскоре после своего назначения на эту должность назвала гирлянды на проспекте Мира несовременными и архаичными.

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