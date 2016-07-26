На проспекте Мира в Красноярске снимают иллюминацию

На проспекте Мира в Красноярске снимают гирлянды иллюминации, сообщили горожане. На большей части проспекта их уже нет.

В пресс-службе департамента городского хозяйства подтвердили Newslab.ru, что гирлянды действительно решено снять, и напомнили, что в ближайшее время проспект Мира ждет масштабная реконструкция. Ожидается, что в начале мая будет объявлен тендер по поиску подрядчика.

Иллюминация на центральной улице города не раз подвергалась критике. Так, главный художник Красноярска Наталия Прибыльнова вскоре после своего назначения на эту должность назвала гирлянды на проспекте Мира несовременными и архаичными.