Краевая клиническая больница начала оказывать платные услуги

В красноярской краевой клинической больнице снова начали оказывать платные услуги. Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, со 2 мая платный консультативный прием будут вести кардиолог, невролог, эндокринолог, ортопед и уролог. Первичный прием у врача обойдется примерно в 500 рублей.

Пациенты смогут пройти все диагностические исследования, также любой желающий может обследоваться по комплексным программам «Здоровое сердце 40+» и «Проверь щитовидную железу». «Программы составлены так, что пациенту для получения компетентного заключения о состоянии сердечной мышцы и щитовидной железы достаточно посетить поликлинику всего два раза в удобное согласованное время», — уточнили в пресс-службе.

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Там напомнили, что платные услуги в больнице существовали и ранее, но в начале 2000-х годов их отменили. Теперь же для удобства красноярцев в больнице решили расширить перечень услуг и возобновить платный прием, чтобы помочь как можно большему числу пациентов.

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