Дома из 3D-панелей и окна-гибриды представят красноярцам на строительной выставке

На XXV выставке «Малоэтажное домостроение» (16-19 мая, МВДЦ «Сибирь») будут представлены последние новинки в области строительных и отделочных материалов, которые существуют на рынке в настоящий момент.

Впервые на выставке будет презентована инновационная технология строительства домов из 3D-панелей. Они позволяют дому «дышать» и вместе с тем экономят тепло и затраты на отопление в разы. Теплопотеря в данном случае не превышает 18 Втч/кв. м отапливаемой площади в год — что практически в 20 раз ниже, чем в обычных сборно-щитовых домах.

Кроме того, посетители смогут оценить современные и надежные входные двери для квартир и загородных домов. На выставке предложат двери с пуленепробиваемым стеклом, с терморазрывом (защитой от промерзания), шумо- и теплоизоляцией, а также с повышенной защитой от взлома.

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Еще одной новинкой станут окна-гибриды, не имеющие аналогов на рынке. Это уникальные окна из пластика с натуральным деревянным покрытием. Дерево украшает интерьер, а пластик защищает от уличного холода, ветра и дождя. С внутренней стороны такое окно выглядит, как деревянное, благодаря полной облицовке натуральным деревом. Пластик находится только с уличной стороны.

Напомним, увидеть эти и другие новинки и пообщаться со специалистами можно на выставке «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» с 16 по 19 мая в МВДЦ «Сибирь» ( Красноярск, ул. Авиаторов, 19).