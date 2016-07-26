Забавных юрких сусликов на Татышеве прикормил и снял на видео красноярец

Красноярец снял на видео кормление забавных и юрких сусликов на острове Татышев. Видеоролик, на котором запечатлены зверьки, накануне появился на видеохостинге YouTube.

На кадрах видно, как смелый и прожорливый суслик ест с рук мужчины кедровые орешки. При этом грызун оказался не из пугливых — он не убегал с добычей, а грыз орехи, стоя перед камерой. Затем внимание суслика привлек смятый пластмассовый стакан. Суслик частично забрался в него и передвигался с ним на голове. Затем к игре подключились другие зверьки — они тоже проворно забирались в стакан, откуда вылазили с белыми от сметаны носами, а также заглядывали в объектив камеры.

Напомним, первые суслики на красноярском острове Татышев проснулись в середине марта.