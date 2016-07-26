В Красноярске потеплеет к концу недели

Короткая рабочая неделя в Красноярске будет пасмурной, дождливой и прохладной, но на выходных ожидается повышение температуры.

По данным синоптиков, самыми холодными днями недели станут среда и четверг — в светлое время суток уличные градусники будут показывать +4, +5 °C, ночами — до −6 °C.

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В пятницу вечером gismeteo.ru и rp5.ru прогнозируют повышение дневной температуры до +17 °C, в субботу — до +23°C. В воскресенье и понедельник, которые также будут выходными, ожидается +12 и +16 °C соответственно. Ночи в конце недели будут теплыми — от +3 до +6°C.

Ветер будет дуть с юго-запада и запада, к выходным ожидается усиление. При этом ежедневно в прогнозе значатся дожди, а сегодня и завтра — со снегом.