Сотрудники Богучанской ГЭС начали экологическую акцию по сбору батареек

В Кодинске (Красноярский край) участники волонтерской акции Богучанской ГЭС «Год добрых дел» организовали сбор отработанных батареек. Несколько коробок с логотипом команды «Земляне БоГЭС» и надписями «Батарейки, сдавайтесь» установлены в наиболее посещаемых местах города — кафе, школе и детском саду. После заполнения коробок собранные батарейки будут вывезены в Красноярск и сданы в специализированную компанию, занимающуюся переработкой таких отходов.

«Мы решили начать именно с такой акции, потому что хотим показать горожанам, что вести себя более аккуратно, более бережно по отношению к природе может каждый. Нужно только задуматься о том, что мы делаем каждый день. Только представьте, что срок распада батарейки превышает 110 лет! И сколько такого мусора копится на нашей планете, и подумать страшно. Когда сотни и тысячи батареек разлагаются на свалках, а их содержимое проникает в грунтовые воды — это становится опасным не только для будущих, но и для настоящего поколения», — рассказала участница марафона, ведущий инженер службы мониторинга оборудования ПАО «Богучанская ГЭС» Екатерина Матюхина.

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Экологический марафон «Год добрых дел», посвященный Году экологии, стартовал на Богучанской ГЭС весной 2017 года. Он включает в себя добровольческие инициативы сотрудников станции. В течение пяти месяцев корпоративные волонтеры будут принимать участие в общественно полезных делах, направленных на бережное и ответственное отношение к природе.

Обязательным этапом для всех команд станет экологическая акция «оБЕРЕГАй», которая ежегодно проходит на берегах Ангары. В завершение «Года добрых дел» победители акции примут участие во всероссийском экологическом марафоне «360 минут». Это не только увлекательное путешествие на Байкал, знакомство с его удивительной природой, но и возможность внести свой вклад в сохранение уникальной экосистемы.