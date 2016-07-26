9-летний всадник тяжело пострадал на скачках

В Туве во время проведения конных скачек на призы с лошади упал юный наездник. Ежегодные республиканские соревнования прошли 29 апреля в местечке «Бора-Булак», а сегодня следователи сообщили, что один из участников — 9-летний мальчик — не удержался и упал с лошади. В результате удара о твердую поверхность он получил тяжкий вред здоровью — повреждение головы.

Известно, что школьник не должен был принимать участия в соревнованиях. По информации следователей, владелец одной из лошадей, участвующих в забеге, заменил ранее зарегистрированного 22-летнего наездника на 9-летнего мальчика.

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При этом к скачкам допускаются наездники не младше 14 лет. Но должностные лица соревнований из числа организаторов и судейского корпуса нарушили правила. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела — по ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).