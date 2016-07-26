На улице Авиаторов построят новую ливневку

На ул. Авиаторов в Красноярске сделают новую ливневку, сообщили 2 мая в пресс-службе администрации города.

Планируется, что новая ливневая канализация будет иметь протяженность 1 км от ул. Октябрьская до Енисея. «При этом мощность сооружения должна учитывать как существующую, так и перспективную потребность в стоках и очистке вод. Проектной организации необходимо будет рассчитать водосборные площади сложившейся застройки, в том числе строящейся ледовой арены по ул. Партизана Железняка и квартала „I-Ц“ жилого массива „Старый Аэропорт“, а также учесть последующее присоединение микрорайона „Преображенский“, 10-го квартала жилого района „Солонцы-2“, жилого района в границах улиц 2-я Брянская, Караульная, Петра Подзолкова», — пояснили в пресс-службе.

Как пояснили специалисты, большая часть существующей сейчас ливневки построена давно и не справляется с поступающими объемами стоков. Проектировщикам предстоит обследовать имеющуюся сеть и дать заключение о ее состоянии. Реконструированная ливневая канализация в комплексе с очистными сооружениями будет иметь производительность 44 тыс. куб. метров в сутки. Собираться стоки будут в 4 резервуара по 10 тыс. куб/метров каждый. Затем стоки будут очищаться, причем для очистки воды будут использовать передовые методы и современное оборудование. Работы по проектированию выполнят в течение полугода силами специалистов ООО НТЦ «КрасГИП». После того как проект пройдет государственную экспертизу, рассмотрят и вопрос его реализации.

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«В городе ведется последовательная работа по созданию и модернизации системы ливневых и очистных сооружений. В течение пяти последних лет построено порядка 20 км ливневой канализации. В основном, эти инженерные объекты возводились в комплексе со строительством новых дорог», — пояснил заместитель руководителя департамента градостроительства Роман Соколов.

В мэрии также сообщили, что в этом году начнется строительство правобережных очистных сооружений. В них будут собираться стоки с ул. Свердловской и 4-го мостового перехода через Енисей. Более 5 км ливневки в 2017-2018 годах будут введены в эксплуатацию в составе дорожных объектов в жилых районах «Солнечный», «Николаевский», «Пашенный», «Тихие зори». Наиболее сложные из них — в составе автомобильной магистрали по ул. Волочаевская и транспортной развязки в жилом районе «Тихие зори».