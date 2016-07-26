Красноярский край отправил в Монголию еще более 300 тысяч куриных яиц

Красноярская птицефабрика «Заря» отправила очередную партию куриных яиц в Монголию, сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

Инспекторы управления провели ветеринарный контроль и оформили партию яиц в количестве 302,4 тысяч штук. В ходе осмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства специалисты не выявили. Продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и страны-импортера.

Отметим, что с января по май этого года Россельхознадзор выполнил ветеринарный контроль и оформление 3,628 млн штук куриных яиц, или 12 партий, предназначенных на экспорт в Монголию. Всего в течение текущего года на основании разрешения Россельхознадзора планируется экспортировать из Красноярского края в это государство более 12 млн штук яиц.

Экспорт продукции ОАО «Птицефабрика „Заря“» осуществляется автомобильным транспортом через международный пункт пропуска «Кяхта» (Бурятия).

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Напомним, красноярская «Птицефабрика „Заря“» постоянно сотрудничает с Монгольской народной республикой. Партии куриных яиц из Красноярского края направляются в эту республику ежегодно. Птицефабрика специализируется на производстве куриных яиц и мяса птицы, является одним из основных предприятий Емельяновского района. Своей продукцией «Заря» снабжает рынок не только Красноярска, но и районов региона. Помимо этого, предприятие выращивает и производит корма для птиц, регулярно закупает породистых цыплят и улучшает качество собственной продукции.

Добавим, помимо куриных яиц, в Монголию Красноярский край поставляет зерно, молочную продукцию, кондитерские изделия, папоротник и ряд других продуктов.