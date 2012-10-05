Красноярский мэр встретился с делегацией из Монголии

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов в рамках Красноярского экономического форума встретился с делегацией Генерального консульства Монголии в Иркутске во главе с Генеральным Консулом Лувсандагва Амарсанаа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Я был в Красноярске 23 года назад, после этого никак не получалось приехать. Поэтому я рад быть здесь. Конечно, Красноярск очень преобразился, — сказал в начале встречи господин Амарсанаа. — Отмечу, что численность населения Монголии составляет более 3 млн человек, из них 1 млн 400 тысяч проживают в её столице — городе Улан Баторе. Безусловно, у нас есть чему учиться у Красноярска — самого восточного города-миллионника России, и КЭФ мы рассматриваем как одну из возможностей этого».

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В ответ Эдхам Акбулатов подчеркнул, что и Красноярску есть чему поучиться у Монголии: «Мы сделаем всё возможное, чтобы обменяться с вами опытом в различных направлениях. К примеру, в градостроительной деятельности, ведь и в России, и в Монголии в этой области есть немало общего. Уверен, что и практики совершенствования систем коммунального хозяйства также могут стать объектом нашего общего внимания».

Отметим, что Красноярск и Монголию связывает партнёрство в самых разных сферах, в том числе, в области науки.

Так, подписаны соглашения с Сибирским федеральным университетом, Сибирским государственным аэрокосмическим университетом им. М. Ф. Решетнева, Красноярским государственным аграрным университетом, Красноярским государственным педагогическим университетом им. В. П. Астафьева. В вузах Красноярска обучается 26 студентов из Монголии.

Развивается сотрудничество и в сфере культуры. К примеру, талантливые коллективы из Монголии подарили красноярцам своё творчество в рамках V Красноярского международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который прошёл в прошлом году.