Красноярцам не понравилась розовая штукатурка около мэрии

Красноярские пользователи соцсети заинтересовались, вернется ли облицовка на подпорную стену около здания городской администрации. В мэрии пояснили, что когда-нибудь это обязательно произойдет.
Обидно, что классный гранит, который в чём-то почти символ города, заменили на розовую штукатурку... #krasnoyarsk
Публикация от Vitaly Cheusov (@cheusov) Май 1 2017 в 10:51 PDT
Напомним, несколько лет назад, после трагедии на Свободном, с подпорной стены на ул. Вейнбаума сняли гранитную облицовку, которая грозила обрушиться. Вместо нее стену заштукатурили и покрыли розовой грунтовкой.
Как пояснила пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова, это было сделано на спонсорские средства.
«Это временная мера. Облицовка вернется», — подчеркнула Трушкова. Однако конкретных планов по ремонту стены пока нет. Возможно, что новая облицовка не будет гранитной.