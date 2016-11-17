Красноярцам не понравилась розовая штукатурка около мэрии

Красноярские пользователи соцсети заинтересовались, вернется ли облицовка на подпорную стену около здания городской администрации. В мэрии пояснили, что когда-нибудь это обязательно произойдет.

Обидно, что классный гранит, который в чём-то почти символ города, заменили на розовую штукатурку... #krasnoyarsk Публикация от Vitaly Cheusov (@cheusov) Май 1 2017 в 10:51 PDT

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Напомним, несколько лет назад, после трагедии на Свободном, с подпорной стены на ул. Вейнбаума сняли гранитную облицовку, которая грозила обрушиться. Вместо нее стену заштукатурили и покрыли розовой грунтовкой.

Как пояснила пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова, это было сделано на спонсорские средства.

«Это временная мера. Облицовка вернется», — подчеркнула Трушкова. Однако конкретных планов по ремонту стены пока нет. Возможно, что новая облицовка не будет гранитной.