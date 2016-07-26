«Села и преградила дорогу»: женщина пыталась отвоевать «Приору» сына у эвакуаторщиков

Жительница Ачинска около часа «героически» защищала «Ладу Приору» своего сына от эвакуации — для этого она села на эвакуатор и преградила собой путь. Женщина подумала, что машину угоняют, поэтому и решила отвоевывать ее.

Со слов очевидцев, инцидент произошел сегодня на проспекте Лапенкова. Своим поведением женщина привлекла внимание водителей и пешеходов, которые сфотографировали ее и выложили снимки в соцсети.

Так как машина стояла без аварийных сигналов на проезжей части центральной улицы и мешала проезду, некоторые предположили, что ее угнали и бросили. Но, как выяснялось, в таком состоянии ее оставил водитель.

В ГИБДД по Красноярскому краю рассказали, что инспекторы ДПС заметили нарушение правил парковки и решили эвакуировать брошенную машину. Но во время процесса проходившая мимо женщина заявила, что это машина ее сына. Она не сразу поняла, что автомобиль хотят эвакуировать полицейские и даже заподозрила попытку угона, поэтому и стала препятствовать процессу.

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На кадрах видно, что она сидит на платформе эвакуатора и разговаривает по телефону. Как оказалось, она звонила сыну, который пришел на место через 10 минут.

Мужчина отказался объяснить, почему он бросил машину на проезжей части. За нарушение сотрудники ГИБДД выписали ему штраф в размере 2 тыс. рублей и прекратили эвакуацию.