Красноярские школы готовятся к летним ремонтам

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня провел выездное совещание по вопросу подготовки школ к учебному году 2017-2018 годов. Текущие и капитальные ремонты ждут практически все школы краевого центра.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, главным вопросом совещания стала подготовка 117 общеобразовательных учреждений Красноярска к новому учебному году. В 2017 году на подготовку школ выделено порядка 480 млн рублей. Средства будут направлены на капитальные и текущие ремонты зданий, устранение предписаний надзорных органов, приобретение учебно-наглядного оборудования, мебели для кабинетов. Весь комплекс работ направлен на формирование современной инфраструктуры, создание условий для развития педагогических практик и форм дополнительного образования, что в конечном итоге позволяет молодым красноярцам получать высокий уровень среднего образования.

«В этом году капитальный ремонт ведется в трех школах города: в лицее № 28, школах № 49, 80. Завершить работы на данных объектах планируется в 2017 году. Строительство новых школ в рамках федеральной программы — это еще один очень важный элемент формирования современной образовательной среды Красноярска. Так, в декабре прошлого года по типовому проекту начато строительство школы на 1280 мест в жилом массиве „Иннокентьевский“, в этом году запланировано строительство еще трех подобных школ», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

В ходе выездной инспекции мэр посетил одну из школы города, в которой в этом году запланирован ремонт. «В этом году у нас в школе будет отремонтирована кровля спортивного и актового залов. Планируется установить современные осветительные приборы на первом этаже, в рекреациях заменить оконные блоки. Ряд работ будет касаться восстановления ограждения территории школы», — доложила главе города директор школы № 56 Людмила Волкова.

«Всем школам города предстоит провести большой объем ремонтных работ за достаточно короткий период времени. Ситуация, безусловно, непростая, но, традиционно все школы с поставленными задачами справляются, своевременно проходят процедуру приемки и 1 сентября начинают новый учебный год», — отметила в ходе совещания директор школы № 86 Марина Малышева.

Материалы по теме В Красноярске две школы объединятся в образовательный комплекс на 1100 мест

Подводя итоги совещания, Эдхам Акбулатов подчеркнул: «Сейчас важно своевременно провести все подготовительные процедуры, определиться с подрядными организациями, сформировать графики выполнения работ и качественно подготовить все 117 школ к новому учебному году».

Добавим, на сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях Красноярска обучается порядка 100 тысяч учащихся. С каждым годом количество школьников увеличивается, в первую очередь, за счет первоклассников. Прогнозируется, что в новом учебном году в красноярские школы придут более 12 тысяч мальчишек и девчонок, а выпускниками 11 классов в этом году станут порядка 4,5 тысяч ребят.