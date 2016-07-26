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В Красноярске ликвидировали одну из структур прокуратуры
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В Красноярске ликвидировали одну из структур прокуратуры

4 мая 10:38
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Приказом Генерального прокурора РФ в Красноярске ликвидировали Енисейскую транспортную прокуратуру. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По распоряжению Юрия Чайки, ведомство перестало существовать с 27 апреля. Уже на следующий день все функции Енисейского транспортного прокурора передали Красноярскому транспортному прокурору.

Отметим, в Красноярском крае работают 4 подразделения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры: Красноярская, Иланская, Норильская и Ачинская.

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