В Красноярске ликвидировали одну из структур прокуратуры

Приказом Генерального прокурора РФ в Красноярске ликвидировали Енисейскую транспортную прокуратуру. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По распоряжению Юрия Чайки, ведомство перестало существовать с 27 апреля. Уже на следующий день все функции Енисейского транспортного прокурора передали Красноярскому транспортному прокурору.

Отметим, в Красноярском крае работают 4 подразделения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры: Красноярская, Иланская, Норильская и Ачинская.