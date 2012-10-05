Красноярец может возглавить прокуратуру соседнего региона

На пост прокурора Тувы претендует уроженец Красноярска Александр Боровков. Накануне с ним встретился глава республики Шолбан Кара-оол — Боровкова руководителю региона представил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Сегодня кандидатуру Боровкова рассмотрят на сессии в Верховному Хурале.

Напомним, прежнего прокурора Тувы Александра Гринева, который возглавлял ведомство с ноября 2012 года, в начале апреля перевели на аналогичную должность в Вологодскую область.

Александр Боровков, который, скорее всего, и станет новым прокурором республики, родился в 1967 году в Красноярске. В 1991 году окончил Красноярский государственный университет. Он занимал должности старшего следователя, замначальника следственного отдела, начальника отдела по надзору за расследованием особо важных дел в различных ведомствах прокуратуры.

С 25 января 2008 года — заместитель прокурора Красноярского края по вопросам управления правовой статистики, отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью территориальных органов МВД, МЧС, ФССП, ФСИН, отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и исполнения наказаний.

Обновлено 19.04.2017 15:38: Парламентарии единогласно проголосовали за назначение на должность прокурора Тувы старшего советника юстиции Александра Боровкова.

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