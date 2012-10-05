Баскетбольный «Енисей» в своем лучшем составе сыграет с подмосковными «Химками»

9 мая в Красноярске, в «Арене. Север» (ул. 9 Мая, 74), в третьей игре четвертьфинальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ мужская команда баскетбольного клуба «Енисей» на своём паркете примет подмосковные «Химки».

По итогам регулярного чемпионата «Енисей» занял шестое место, что является лучшим результатом в истории клуба. Подопечные Олега Окулова также установили рекорд по количеству побед в сезоне: при 11 проигранных встречах сибиряки сумели выиграть 13, что также является клубным рекордом.

По мнению болельщиков, а также баскетбольных экспертов страны, в этом сезоне в «Енисее» собралась лучшая в истории клуба команда, которая впервые за долгое время смогла пробиться в плей-офф Единой Лиги ВТБ.

«Химки», в свою очередь провели не самый лучший сезон, однако по-прежнему как по составу, так и по игре входят в тройку сильнейших команд турнира. Занять более привычное второе место «жёлто-синим» помешал питерский «Зенит». Более того, команда Душко Ивановича вынуждена была до последнего тура защищать третью строчку.

Командам предстоит провести пятиматчевую серию до трёх побед. После двух гостевых поединков в Химках серия переезжает в Красноярск.

Матч «Енисей» — «Химки» пройдет в «Арене. Север» 9 мая 16:00.