Вспышкой опасной инфекции пугают красноярских собаководов

Жителей красноярского Солнечного пугают заразными для собак клещами. Об опасности в группе микрорайона написали 4 мая любители собак.

Напомним, микрорайон Солнечный является одним из тех городских территорий, где нередко всего фиксируются случаи присасывания клещей. По данным управления Роспотребнадзора, в Красноярске за прошедшую неделю в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратилось 75 человек, в том числе 25 детей. С начала сезона в городе зафиксировано уже 136 случаев присасывания клещей. Обычно сообщается о том, что иксодовые клещи, встречающиеся в Сибири, переносят возбудителей клещевого вирусного энцефалита, боррелиоза, болезни Лайма и еще нескольких болезней.

Однако, как предупреждают жители Солнечного, уже зафиксировано несколько случаев заболевания собак пироплазмозом.

«Обязательно осматривайте ваших питомцев по приходу домой, клещи атакуют. В ветклинике нам сказали, что уже несколько собак заболели пироплазмозом, переносимым клещами. Заболевание очень серьёзное, а лечение — дорогое», — написала одна из жительниц района.

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В Роспотребнадзоре пояснили что их ответственность распространяется только на тех переносчиков заболеваний, которые угрожают человеку, а пироплазмоз опасен только для животных. Поэтому данных о заболевших от укусов клещей собаках у них нет. В краевом «Красноярском отделе ветеринарии» пояснили, что клещи, угрожающие животным, действительно в окрестностях города есть, но зафиксирована ли на самом деле вспышка или же это единичные заболевания, пояснить пообещали позднее.

Чтобы животное не заболело, владельцам собак советуют использовать специальные противоклещевые препараты, регулярно осматривать питомцев и в случае обнаружения симптомов болезни — сразу обращаться к ветеринарам.