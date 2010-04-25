Клещ укусил красноярца в Центральном районе города

В управлении Роспотребнадзора по краю предупредили об активизации клещей. На прошлой неделе случаи укусов были отмечены даже в Покровке и Зеленой Роще Красноярска.

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«Контакты населения с клещами регистрировались на территории Красноярска: в окрестностях Академгородка, Студгородка, микрорайонов Ветлужанка, Зеленая Роща, Покровка, с/х Удачный, реки Базаиха, Фанпарка „Бобровый лог“, заповедника „Столбы“, кладбища „Бадалык“», — сообщили в управлении.

С 14 по 20 апреля в крае от укусов клещей пострадали 150 человек, из них 63 дети. В Красноярске за неделю к медикам обратились 49 человек, в том числе 16 детей. Всего с марта в городе отмечен 61 случай присасывания клещей, в том числе 17 — у детей.