Продажа госимущества издательского комбината «Офсет» может привести к уголовному делу

Прокуратура Красноярского края проверила соблюдение законодательства при продаже имущества Производственно-издательского комбината «Офсет». Заподозрив нарушения закона о приватизации, ведомство отправило материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном деле.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверяющие сочли, что в результате крупной сделки по продаже имущественного комплекса краевого акционерного общества, «учредителю и единственному акционеру — Красноярскому краю — причинен значительный материальный ущерб в размере более 390 млн рублей».

Материалы по теме 2016: В Красноярске продали имущество издательского комбината «Офсет»

В прокуратуре пояснили, что решение о продаже активов приняли вне процедуры приватизации, что не соответствует законодательству. «Красноярский край фактически лишился имущества в виде предприятия, а также реальной стоимости обеспеченных таким имуществом акций АО ПИК „Офсет“», — уточняет ведомство.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что год назад по итогам торгов, организованных краевым госпредприятием «Красноярский технический центр», новым владельцем имущества «Офсета» стало красноярское ООО «Мобильные технологии». Цена лота — 266,9 млн рублей.