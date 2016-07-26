Замглавы района пошла под суд за аферу с землей на 2 млн рублей

Замглавы Емельяновского района будут судить за махинации с землей, сообщили 4 мая в краевой прокуратуре.

Напомним, в конце лета прошлого года стало известно о том, что первый заместитель главы Емельяновского района, которая раньше занимала должность руководителя администрации этого же района подозревается в мошенничестве с землей. В прокуратуре пояснили, что нарушения выявили во время проверки полноты и достоверности сведений о доходах — оказалось, что у мужа чиновницы есть в собственности 4 участка, расположенных в районе, общей площадью около 5 тыс. кв. метров. Сотрудники прокуратуры выяснили, что в аренду он их получил без проведения торгов, а затем земля была оформлена в собственность.

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«На четырех земельных участках были размещены сооружения контейнерного типа без признаков капитального строения, которые были зарегистрированы в качестве объектов недвижимости. Сведения о зарегистрированных объектах недвижимости чиновница внесла в декларацию о доходах, сообщив заведомо ложные сведения о недвижимом имуществе. При получении свидетельств о государственной регистрации права на указанные сооружения контейнерного типа чиновница издавала постановления о предоставлении данных земельных участков в собственность супругу по льготной цене», — пояснили в прокуратуре.

Ущерб, причиненный району, был оценен в более чем 2 млн рублей. Возбужденное в отношении женщины и ее мужа уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) было передано в Емельяновский районный суд. Супругам может грозить до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.