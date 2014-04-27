Бухгалтер «выплатила» несуществующим работникам 13 млн рублей и отправится в колонию

В Норильске бухгалтера наказали за выплату зарплаты не работающим в ее компании людям, сообщили 27 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Норильску установили, что бухгалтер одной из коммерческих организаций «платила» зарплату людям, которые фактически в организации не работали. На самом деле деньгами она распоряжалась по своему усмотрению. Таким образом она присвоила более 13 млн рублей.

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В отношении женщины были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ. В ходе следствия женщина вернула более 4 млн рублей. Норильский городской суд приговорил обвиняемую к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а на ее имущество общей стоимостью 300 тыс. рублей наложили арест.