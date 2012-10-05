Поезд здоровья отправится на запад Красноярского края

Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий — Святитель Лука» (ПКДЦ) в мае отправляется в поездку по западным районам Красноярского края — Ачинскому, Назаровскому и Ужурскому, а также в Дивногорск, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

В рамках рабочей командировки Поезд здоровья будет работать на 7 станциях КрасЖД:

Ужур (11-13 мая);

Крутояр (14 мая);

Красная сопка (15 мая);

Глядень (16 мая);

Назарово (17-19 мая);

Ачинск-2 (20-21 мая);

Дивногорск (22-24 мая). Материалы по теме «Проклятое адово место»: за что не любят больницы Красноярска (18+) Ни участия, ни жалости, ни помощи



Прием пациентов ведут 17 врачей Дорожной клинической больницы станции Красноярск. Среди них терапевт, педиатр, стоматолог, отоларинголог, гинеколог, хирург, уролог, офтальмолог, невролог, эндокринолог. Все они — специалисты высокого класса. В распоряжении медиков современные кабинеты УЗИ, функциональной и эндоскопической диагностики, нейрофизиологии, клинико-диагностических анализов, а также инновационный цифровой рентген и маммограф.

Жителям, желающим попасть на консультацию, нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и выписку из медицинских документов. Прием медики ведут бесплатно.

Напомним, Поезд здоровья — совместный социальный проект ОАО «РЖД» и правительства Красноярского края.