«Пришлось пилить подоконник»: красноярка засудила мебельщика за кухню не по размеру

Красноярка отсудила у предпринимателя-мебельщика более 60 тыс. рублей за собранный не по размерам «разноцветный» кухонный гарнитур. История началась еще в 2013 году, но в суд женщина обратилась весной 2016 года.

При установке мебели, за изготовление которой женщина заплатила 50,5 тыс. рублей, выяснилось, что шкаф возле окна не входит в проем, поэтому пришлось обрезать подоконник. Кроме того, дверцы фасада не совпадали по цветовой гамме, не соответствовали заказу и дверные ручки. Женщина обращалась в компанию с просьбой устранить дефекты, но ее требования не исполнили.

Исследовав представленные ею доказательства, в том числе фотографии некачественной мебели, суд Ленинского района решил лишь частично удовлетворить иск и постановил взыскать с предпринимателя, который при этом в суд не явился, 50,5 тыс. рублей оплаты по договору, 10,9 тыс. рублей процентов за пользование чужими деньгами, 5 тыс. рублей компенсации морального вреда и 33,2 тыс. рублей штрафа за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке — всего почти 100 тыс. рублей.

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Ответчик обжаловал судебное решение, заявив, что женщина не обращалась с претензией об устранении недостатков и могла отказаться от установки гарнитура, но не сделала этого. При повторном рассмотрении выяснялось, что покупательница не предоставила письменных подтверждений об уплате за мебель полной суммы, имелась только квитанция о предоплате в 30 тыс. рублей.

Сама она пояснила, что других документов «не может найти». При таких обстоятельствах краевой суд снизил сумму, подлежащую к взысканию с ответчика, до 30 тыс. рублей. При этом уменьшился и размер процентов за пользование чужими деньгами — до 8,9 тыс. рублей, а также сумма штрафа — до 21,95 тыс. рублей.