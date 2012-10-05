Красноярцы помогли найти «грабителя с гранатой»

Жители Красноярска помогли найти молодого человека, который попытался ограбить отделение банка при помощи «гранаты».

Напомним, вечером 3 мая молодой человек пришел в отделение банка на проспекте «Красноярский рабочий» и потребовал у оператора деньги. Получив отказ, он показал девушке предмет, похожий на гранату, после чего та нажала тревожную кнопку. Злоумышленник испугался и убежал.

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Фотография предполагаемого преступника появилась в СМИ. Вскоре в полицию позвонили жители города, которые опознали злоумышленника. При помощи их информации полицейские установили личность и задержали несостоявшегося грабителя. Им оказался ранее не судимый 22-летний красноярец.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой), расследование продолжается.