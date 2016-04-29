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В красноярском аэропорту две недели жила ограбленная женщина (видео)
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В красноярском аэропорту две недели жила ограбленная женщина (видео)

29 апреля 10:32
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Ставшая жертвой грабителей и несостоявшаяся послушница монастыря прожила две недели в зале ожидания красноярского аэропорта «Емельяново». Накануне женщина пообщалась с журналистами Новостей Прима и рассказала, как и почему она там оказалась.

Она пояснила, что родилась в Ленинграде, работала медсестрой, но стала жертвой черных риелторов и лишилась жилья. После этого жила в Тюмени у знакомых. Оттуда она и приехала на автобусе в Красноярск, где ей якобы обещали встречу с батюшкой и переезд в монастырь, но встреча по каким-то причинам не состоялась. К тому же по дороге, как уверяет женщина, у неё украли документы и деньги.

В аэропорту Емельяново две недели живёт женщина - Новости - Прима

Телекомпания Прима

Поэтому ей и пришлось поселиться в зале ожидания аэропорта. Спала она на креслах, а сочувствующие сотрудники аэропорта подкармливали ее. Сама женщина заявила, что «замкнулась в своём несчастье».

К проблеме подключились полицейские и волонтеры. По данным журналистов, вчера вечером женщину определили в социальный приют. Там же ей помогут восстановить документы.

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