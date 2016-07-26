Ветераны-угольщики принимают поздравления с Днем Победы

Около 150 ветеранов Великой Отечественной войны, посвятивших свою послевоенную биографию угледобывающей отрасли, ко Дню Победы получили подарки и денежные выплаты от Сибирской угольной энергетической компании. Накануне праздника руководители красноярских угледобывающих предприятий лично посетили всех участников войны, тружеников тыла и других современников кровавых событий 1941-1945 годов, поздравили их с Великой Победой, вручили георгиевские ленты, гвоздики и подарки.

В канун Дня Победы ветераны-горняки не только принимали гостей, но и сами становились почетными гостями городских школ. Так, в Бородино учащиеся специализированного СУЭК-класса провели Урок мужества с участием тружеников тыла. Современники войны рассказали школьникам о событиях тех лет, а ребята подготовили для них творческую программу с песнями и стихами.

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С Великой Победой ветеранов также поздравил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. «Никакими словами нельзя передать нашу гордость и восхищение вами. Вы — бесценная история силы и патриотизма, мужества и любви к родной земле, родной стране. И нет для нас жизненного примера более понятного и дорогого сердцу», — отметил он, пожелав ветеранам крепкого здоровья, солнечных дней и мира.

А непосредственно в День Победы Андрей Федоров и сотрудники СУЭК-Красноярск вместе с коллегами из компаний СГК и «ЕвроХим», акционером которых является Андрей Мельниченко, проведут эколого-патриотическую акцию «Аллея России». Акция одновременно пройдет в Красноярске, Волгограде и Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. В рамках акции в городах будет высажено более 400 деревьев в честь Великой Победы и в память о тех, чьим подвигом и трудом она была завоевана. В нашем городе мемориальная аллея появится в Парке 400-летия Красноярска.