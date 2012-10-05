Красноярск в День Победы поддержит масштабную акцию «Аллея России»

50 молодых елей высадят в Красноярске в День Победы — город станет участником масштабной акции «Аллея России». Мемориальная аллея славы в парке 400-летия Красноярска появится по инициативе российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, основателя и основного акционера компаний СУЭК, СГК и «ЕвроХим».

Аллея в Красноярске будет обустроена силами сотрудников АО «Сибирская угольная энергетическая компания», ООО «Сибирская генерирующая компания», международного общественного экологического движения «Эра экологии» при поддержке правительства Красноярского края, министерства природных ресурсов региона и администрации Красноярска.

На открытие акции «Аллея России» приглашены губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава города Красноярска Эдхам Акбулатов. В мероприятии примут участие представители федеральных органов — Росприроднадзора, Совета ботанических садов России, а также делегаты Представительства ООН — Окружающая среда UNEP в России. Почетными участниками мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

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Акция «Аллея России» — это дань уважения и знак благодарности сотрудников компаний СУЭК, СГК и «ЕвроХим» подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Кроме того, новая аллея станет вкладом СУЭК и СГК в озеленение Красноярска, снижение запыленности и загазованности городского воздуха.

В День Победы символические посадки деревьев проведут все компании, акционером которых является Андрей Мельниченко. Аналогичная акция СУЭК пройдет в Кемеровской области, являющейся шахтерской столицей страны. А компания «ЕвроХим» проведет высадку деревьев в Волгограде на Мамаевом кургане: в рамках реконструкции Мемориального парка его украсят серебристые клены. Число кленов будет соответствовать количеству регионов России. Зеленая зона Аллеи раскинется на площади более гектара.