Оставшиеся без отпуска туристы недосчитались 2 млн рублей

Из-за турфирмы без отдыха остались 33 жителя Ачинска, сообщили 5 мая в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

За четыре месяца с начала года в Роспотребнадзор поступило 17 жалоб на то, что ООО «Вояж» не выполнило свои обязательства по организации отдыха. Как рассказывали клиенты, обратившись в ООО «Вояж», они вносили полную стоимость выбранного тура, но за 24 часа до начала путешествия узнавали, что туры для них не были забронированы, билетов для выезда к месту отдыха нет, как нет и договоров добровольного страхования туристов. В добровольном порядке получить деньги от компании туристы не смогли.

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Роспотребнадзор подготовил 12 исковых заявлений в суд, защищая интересы 33 потребителей. После этого ООО «Вояж» выплатило 318 тыс. рублей по 4 искам. Еще 6 исков на сумму более 2 млн рублей Ачинский городской суд удовлетворил в заочном порядке.

Кроме этого, после проверки документов фирму оштрафовали еще на 30 тыс. рублей за нарушения прав потребителей. И еще одно административное дело — за попытку не проходить проверку — в ближайшее время рассмотрит суд.

Отметим, телефоны фирмы, указанные на ее странице в соцсети, уже не обслуживаются.