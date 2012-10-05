Красноярские школьники создали музей художников-участников ВОВ

Ученики красноярской школы № 69 (Шумяцкого, 3) открыли в стенах учреждения музей, посвященный художникам — участникам Великой Отечественной войны. Сегодня с создателями музея встретился глава Красноярска Эдхам Акбулатов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Свою историю музей начал в 2000 году с исследований судьбы красноярского художника Андрея Поздеева — участника Великой Отечественной войны. Со временем педагоги, школьники и их родители создали уникальные экспозиции, посвящённые целому ряду красноярских художников-фронтовиков: Евгению Кобытеву, Борису Ряузову, Якову Еселевичу, Евгению Абалакову. Как признаются школьники, знакомство с судьбами знаменитых земляков — это лучший урок истории.

«Знать историю нужно обязательно, а изучать её через биографии творческих людей, которые прошли войну — очень интересно и даже несколько захватывающе. Ведь война глазами художников — это совершенно особые образы. Кстати, некоторые мастера-фронтовики не изображали военные годы вообще. Бывает, что во время исследований открываешь факты, о которых не знает даже взрослый», — рассказывает ученик 10 класса Вадим Стрионов, один из активных участников жизни музея школы № 69.

Экскурсии по музею проводит ученица 10 класса Виктория Селиванова. «Для меня это простор для исследований, творчества, благодаря которому я узнаю историю Красноярска и судьбу наших выдающихся художников-фронтовиков. Мы гордимся, что в нашем музее есть подлинники полотен Андрея Поздеева: „Жарки“, „Корабль“ и незаконченная картина „Букет“. Их подарила нам супруга художника Валентина Михайловна», — отметила школьница.

Школьный музей сегодня связывает сразу несколько поколений — фронтовики, их близкие родственники и молодые красноярцы. Другом музея стала дочь красноярского художника-фронтовика Евгения Кобытева Вера Полынская, которая помогла ученикам с созданием экспозиций.

«Мне очень дорого, что в своё время Татьяна Владимировна Ваганова — основатель музея — со своими учениками обратилась ко мне. Они взяли материалы, провели исследование и сделали прекрасную экспозицию, посвящённую моему отцу. Папа мечтал, чтобы его творчество жило и очень ценно, что эта жизнь продолжается благодаря молодым ребятам», — отметила она.

Сегодня школьный музей посетила и дочь красноярского художника-участника войны Якова Еселевича — Ольга. Она принесла в музей фотографии, письма и буклеты картин своего отца.

Эдхам Акбулатов в ходе визита отметил, что музей по праву является центром школьной жизни, но о подвижнической работе учеников и педагогов должны знать все красноярцы: «Меня по-настоящему поразил музей и ваши исследования. Я впервые вижу, когда судьбу наших художников-фронтовиков представляют под таким углом зрения, в такой необычной форме. Интересно, что вами открываются новые грани уже известных всем событий. Это по праву талантливый взгляд на историю и творчество. Поэтому очень важно поддерживать такие проекты и открыть школьный музей всем красноярцам, к примеру, в рамках таких городских мероприятий, как День города либо Зимний суриковский фестиваль искусств».

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Своим мнением поделился Александр Губанов — первый чемпион мира по скалолазанию, который помогал школьникам создавать экспозицию о его учителе — знаменитом художнике, скульпторе, альпинисте, герое битвы за Кавказ Евгении Абалакове: «Музей, созданный руками ребят, дорогого стоит. Сегодняшняя встреча школьников с главой города — большой шаг к тому, чтобы рассказать о жизни музея как можно большему числу красноярцев. О такой ответственной работе должны знать в городе, в нашем крае, да и во всей стране».

В завершение Эдхам Акбулатов поблагодарил юных красноярцев за неравнодушное отношение к истории и отметил, что своим примером школьники доказывают, что память о героическом подвиге земляков не будет забыта.

Добавим, что музей школы № 69 — победитель Всероссийских конкурсов, на протяжении нескольких лет входит в число лучших музеев Красноярского края и получает на хранение боевые знамёна сибирских воинских дивизий.