Энергетики поздравили ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

Накануне Дня Победы сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» поздравили ветеранов и тружеников тыла.

Молодые сотрудники компании и представители Совета ветеранов поздравили 56 ветеранов и тружеников тыла, которые воспитали не одно поколение энергетиков. Чествование ветеранов Красноярскэнерго в преддверии 9 Мая — добрая традиция, которая вот уже много лет объединяет тех, кто создал в свое время красноярскую энергосистему и тех, кто только начинает свой путь в профессии, отметили в компании.

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Еще одно ежегодное предпраздничное событие — шахматный турнир между молодым поколением энергетиков и ветеранами. Также весь май члены Совета молодых специалистов филиала будут оказывать адресную помощь пожилым людям.

Дарят подарки и помогают ветеранам во всех производственных отделениях и районах электрических сетей филиала. Уважение к старшему поколению, сохранение традиций и исторической памяти являются основами корпоративной политики Красноярскэнерго. В компании также добавили, что в течение всего года ветераны не остаются без заслуженного внимания и поддержки. Независимо от финансового положения компания регулярно выделяет средства на материальные выплаты. Однако самым важным остается общение с людьми, за плечами которых огромные воинские и трудовые подвиги.