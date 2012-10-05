«Спекулируют на страхе людей»: ФСБ опровергла слухи о «теракте в Железногорске»

Железногорцев напугали сообщением о готовившемся теракте. Сообщение от «очевидцев» появились 6 мая в социальных сетях.

Женщина написала, что ночью слышала звук сирен полицейских машин, а затем узнала о задержании «террористов». «Говорят были задержаны люди, готовившие теракт, при них была машина со взрывчаткой и оружие, одного вроде поймали, остальные убежали», — написала она, пожелав при этом остаться анонимной. Администратор группы напомнил, что подобные сообщения появляются каждый год перед массовыми мероприятиями.

Информацию о задержании опровергли в пресс-службе Управления ФСБ России по Красноярскому краю. По их данным, никаких террористов в городе нет.

Материалы по теме Среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге нет красноярцев

При этом представители ведомства напомнили, что во время праздничного шествия всем его участникам и зрителям стоит соблюдать максимальную осторожность. Неприятности могут исходить от обычных граждан в состоянии алкогольного опьянения, напомнили в пресс-службе. Там также порекомендовали обращать внимание на всех подозрительных людей в толпе и сообщать полицейским о бесхозных вещах.