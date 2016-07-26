«Ваш подвиг невозможно забыть»: Виктор Толоконский поздравил ветеранов с 9 мая

Сегодня губернатор Виктор Толоконский побывал в госпитале ветеранов войн. Каждый год глава региона поздравляет с Днем Победы участников Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла, проходящих лечение в госпитале. Сейчас в больнице находятся 118 ветеранов войны. Самой старшей из пациентов 96 лет.

Специально для тех, кто 9 мая не сможет побывать на праздничных мероприятиях, в госпитале был организован концерт творческих коллективов города, исполнивших знаменитые военные песни.

«Наверное, нет в России людей, чьи семьи не затронула война. Вы — наши отцы, деды и прадеды, наши матери и бабушки — воевали за мир, за жизнь без оружия и агрессии. Это действительно огромный подвиг, который невозможно забыть, — обращаясь к ветеранам, сказал Виктор Толоконский. — Я желаю вам самое главное — здоровья. И рассказывайте о годах войны своим детям, внукам и правнукам. Для нас это очень ценные знания, это память, которую мы передадим следующим поколениям», — отметил глава региона.

Также Толоконский рассказал, что для него 9 Мая — очень личный праздник. «Мой отец, которого уже нет с нами, участник Великой Отечественной войны. Поэтому каждый год в этот день мы вспоминаем его военные годы, его товарищей, погибших и вернувшихся с войны. Да, годы неумолимо бегут вперед, сегодня мы отмечаем уже 72-ю годовщину окончания. И 9 мая по всей России люди пройдут в колоннах „Бессмертного полка“ с портретами своих героев. Мы отдадим дать памяти каждому из тех, кто погиб на полях сражений, и тем, кто вернулся домой живым и заново строил наше государство, но не дожил до сегодняшнего дня», — сказал Виктор Толоконский.

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Также сегодня губернатор края Виктор Толоконский вместе с главой Красноярска Эдхамом Акбулатовым принял участие в открытии военно-спортивного фестиваля историко-исследовательских проектов «Красноярск. Летопись Победы», посвященного празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Патриотический праздник проходил на восточной стороне острова Татышев. На площадках фестиваля собрались сотни учащихся 8-10 классов школ из Красноярска, Сосновоборска, Дивногорска, Емельяновского и Березовского районов края. Главными зрителями постановок ребят стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Именно они были участниками событий 1941-1945 годов, о которых в своих постановках рассказывали ребята. Также для всех гостей праздника на острове Татышев работали интерактивные площадки — военно-полевая кухня, музыкальная площадка «Песни военных лет» и фотозоны.