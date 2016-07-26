В Красноярске сгорело плавучее кафе «Венеция» (видео)

На набережной Енисея в Красноярске сгорело плавучее кафе «Венеция», сообщили 6 мая очевидцы происшествия.

Пожар начался около 22:00 на набережной Енисея в районе Музейного центра. Как сообщили очевидцы, огонь охватил кафе «Венеция», устроенное на списанном теплоходе. Для тушения были отправлены 6 автоцистерн, однако спасти кафе не удалось — оно сгорело полностью на площади в 300 кв.метров. В происшествии никто не пострадал. Причины происшествия еще предстоит выяснить.

Напомним, в 2015 году рядом в «Венецией» сгорела плавучая гостиница «Виктория». Во время пожара погибла одна из работниц, которая вернулась внутрь за документами. После этого происшествия прокуратура и другие службы проводили проверку и установили, что практически все теплоходы на Енисее пришвартованы там с нарушениями.