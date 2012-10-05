Спасатели выдворили из частной усадьбы испуганную косулю

В Шарыпово во дворе жилого дома поймали дикую косулю, сообщили 7 мая в краевом учреждении «Спасатель».

За помощью к спасателям обратились жители дома по ул. Кирова, которые заметили вчера у себя во дворе необычное животное — дикую косулю. Самостоятельно предпринять что-нибудь для того, чтобы вывести перепуганного небольшого оленя со своего участка, люди побоялись.

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Приехавшие на место спасатели поймали косулю и передали ее сотрудникам зоопарка.

Напомним, в прошлом году появилась информация о частном зоопарке, который открыл в Шарыпово пожилой мужчина.

Сначала он приютил медвежонка, а затем к нему начали привозить раненых или брошенных животных, которых он выхаживает.