В Красноярске за незаконный сбыт фронтовых наград задержаны трое (видео)

За незаконный сбыт наград фронтовика в Красноярске задержали троих человек — продавца, посредника и покупателя, сообщили в пресс-службе полиции края.

Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 37-летний житель Красноярска решил продать орден Славы и медаль «За боевые заслуги», принадлежавшие его деду, ветерану Великой Отечественной войны. Ветеран ушел из жизни еще в 1998 году. Около месяца назад его внук обратился к перекупщику с радиорынка — жителю ближнего зарубежья, который незаконно находился на территории РФ. Тот дал ему за медали 3 тыс. рублей, а сам затем перепродал за 6 тыс. рублей.

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Накануне сотрудники полиции одновременно в разных районах города задержали всех троих подозреваемых. Обе награды и удостоверения к ним найдены и изъяты в ходе обыска. Внук фронтовика признался, что вырученные деньги потратил на наркотики. У него же нашли еще один орден — Отечественной войны, который он тоже намеревался продать.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ (приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград). Мужчинам грозит арест до 6 месяцев или исправительные работы на срок до 1 года.