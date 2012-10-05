Школьник погиб во время игры на заброшенном стадионе

В столице Хакасии — Абакане — 11-летний школьник погиб от поражения электрическим током во время игры. Об инциденте, который произошёл днём 7 мая на территории не действующего стадиона «Торпедо», сообщили следователи. Они уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Известно, что 11-летний мальчик со своим приятелем пришли на территорию стадиона, чтобы поиграть. Через незапертые двери малолетний зашел в помещение трансформаторной подстанции, где упал на провод, получив удар электрическим током. Он скончался на месте, второй мальчик не пострадал.

В настоящее время следователи устанавливают ответственных за помещение, расследование продолжается.