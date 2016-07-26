Красноярцы празднуют День Победы

В Красноярске проходят торжественные мероприятия, посвященные празднику 9 Мая — Дню Победы. Они стартовали с митинга у мемориала Победы, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ветераны, горожане, первые лица края и города приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в память об участниках войны, погибших на полях сражений и ушедших из жизни в мирное время.

Мэр Эдхам Акбулатов выразил глубочайшую признательность всем, кто отдавал себя борьбе с захватчиками. «Судьба каждого ветерана Великой Отечественной войны — это пример настоящей стойкости, мужества и любви к своей Родине. Низкий поклон тем, кто отвоевал для нас главную ценность на свете, — счастье свободной, мирной жизни. Спасибо вам за ваш беспримерный подвиг!» — сказал он.

Обращаясь к красноярцам-фронтовикам, к труженикам тыла, ко всем землякам-представителям поколения 40-х, губернатор Виктор Толоконский отметил, что величие праздника — в чувстве небывалой гордости за тот путь, который с честью прошел народ, приближая Победу над врагом.

«Красноярский край внес огромный вклад в Победу: почти полмиллиона красноярцев воевало на фронтах, каждый третий не вернулся с полей сражений. Но мы никогда не забудем имена наших героев. Пишутся книги, открываются новые музеи, работают поисковые отряды на полях сражений. Сегодня пройдет многотысячная колонна Бессмертного полка, в ней — герои Великой Отечественной войны», — сказал Толоконский.

К поздравлениям присоединились председатель Законодательного Собрания края Александр Усс и митрополит Пантелеимон.

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С Днём Великой Победы красноярцев поздравил участник Великой Отечественной войны Георгий Ивкин. В декабре 1942 года он был призван Сталинским военкоматом Красноярска, направлен на учебу на Северный Урал. С 1943 по 1945 годы был десантником в составе 15 гвардейской воздушно-десантной бригады. В марте 1945 года получил ранение, день Победы встретил на больничной койке под Веной. После демобилизации вернулся в Красноярск.

«На нашу долю выпала защита Отечества, изгнание с родной земли фашизма, а затем — восстановление разрушенного хозяйства. Нас остались единицы. Давайте все вместе поклонимся тем, кто не дожил до сегодняшнего дня», — сказал ветеран.

Затем в центре города состоялось праздничное шествие: по площади Революции торжественно пронесли государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы, после чего прошла военная техника, прошествовали воинские части и подразделения силовых структур, государственных образовательных учреждений и общественных организаций.

Над городом пронеслась боевая авиация — вертолеты Ми-8 и истребители-перехватчики МиГ-31.

Добавим, несмотря на утренний дождь и прохладу, в центре города собралось большое количество зрителей.

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Напомним, в час дня шествие по проспекту Мира начнут участники всероссийской акции «Бессмертный полк». В два часа дня концерт состоится на площади Мира перед зданием БКЗ. Праздничные мероприятия проходят во всех районах города.

Завершением праздника станет концертная программа на Театральной площади (начало в 19:30) и высотный фейерверк, который запустят в 22:45 сразу из двух точек на Енисее — на острове Татышев и напротив театра оперы и балета.