«Луковица для фронта»: как малыши Красной Армии помогали

Мы много знаем о трудовых подвигах красноярцев во время Великой Отечественной войны — они работали на заводах, в колхозах, в госпиталях. Знаем мы и о том, что хорошую долю работников тыла составляли подростки, а порой и совсем дети. Но в помощи фронту участвовали и самые маленькие красноярцы — воспитанники детских садов. О них наш сегодняшний рассказ.

Настоящее распространение детские сады получили именно в годы войны, когда на «трудовой фронт» были призваны домохозяйки. В 1941 году в Красноярске было 50 детских садов, а затем ежегодно организовывалось до 10 новых, и если бы не ограниченные возможности, это число было бы больше.

Все детские сады шефствовали над каким-нибудь госпиталем, где лечились фронтовики. Дети собирали подарки для раненых, выращивали для них цветы и овощи на подсобных хозяйствах, а воспитатели устраивали чтение художественной литературы и статей из газет, беседы, концерты художественной самодеятельности.

«Особенно вызывала теплое чувство у раненых уборка по палатам: кто мог из ранбойцов, помогал дошкольным работникам вырезать аппликации на занавески, прибивать картины. Больные как маленькие дети высматривали, у кого красивее оформлена комната, но работники детских садов большие мастера изящно украшать стены — никто не был в обиде», — писали в отчетах в ГорОНО.

Летом детсады организовывали для раненых утренники в парке культуры и отдыха им. Горького. «Дети декламировали, пели, танцевали, подносили цветы раненым, беседовали с ними. Не было выступлений детей как „артистов“, а детям и раненым вместе было хорошо разговаривать, шутить среди зелени и цветов. Детские сады через „Красноярский рабочий“ получили благодарность от бойцов за шефскую работу над госпиталем», — сообщали педагоги.

В летние месяцы некоторые сады Красноярска организовывали выезд с детьми «на дачу» — на загородные базы. Там детей вовлекали в работу на колхозных полях и фермах. Выращенные своими силами овощи — капуста, морковь, черемша и другие — заменяли детям фрукты и ягоды, но дети нередко отказывались их есть. Вот как описывали это воспитатели в своих отчетах:

«В детском саду № 17 мальчик Эдик не ел капусту, а когда дети приняли участие в сборе урожая последней и в засолке ее, получив от повара кочерыжки за свои труды, Эдик вместе с детьми ел их. На вопрос педагога: „А теперь ты будешь есть капусту?“, Эдик дал утвердительный ответ. С этого раза он стал есть щи, тушеную и сырую капусту, правда в малых порциях, а потом воспитательница постепенно довела подачу блюда Эдику до полной порции».

Детские сады принимали участие и в сборе теплых вещей для армии — все кто мог вязали варежки и носки. В октябре 1943 года детсады Красноярска собрали и отправили в подарок красноармейцам Карельского фронта 30 тонн овощей. Так об этом рассказывали воспитатели:

«Вот холодное, мрачное утро. Целыми стайками и в одиночку бегут дети в сад, что-то бережно сжимая в руке. Лица их оживлены улыбками. Они несут овощи для посылки: кто морковь, кто лук. У мальчика Юры 6 лет, воспитанника детского сада № 14, в руке несколько луковиц, очищенных от пера. «Такие красивые, их лучше послать на фронт, — говорит он своей воспитательнице. — Я их сам очистил».

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Посылали и другого рода посылки. Среди сотрудников проходила подписка на госзайм в размере месячного заработка и выше. Так им удалось собрать 42 тысячи рублей на постройку танковой колонны и 58 тысяч рублей на постройку самолета «За счастливое детство», за что красноярские детсады получили личную благодарность Сталина.

Красноярские дети гордились своими родителями, которые работали на военных заводах и строили в 1942 году понтонный мост через Енисей. «С какой гордостью заявляли дети: „Наши мамы строили этот мост“. В этой фразе звучала любовь к родителям и гордость за них, принимавших участие в таком большом общественном труде, — отмечали воспитатели. — Дети видели военные заводы, знали от родителей о героическом труде рабочих. Вот Юра, 6 лет, заявляет: „Мама была на ночной смене, столько снарядов выпустили — вот жарко будет фашистам“. Дети слушают и сами говорят: „Теперь все помогают Красной Армии бить Гитлера“».

Педагогам садиков поручили развивать в детях патриотизм через знакомство с героикой Отечественной войны. Не обходилось без крайностей: в первые годы некоторые воспитатели просто зачитывали материалы из газет, воспоминания очевидцев, не считаясь с особенностями детской психики. Воспитанники подчас реагировали на это плачем, плохо спали. В 1943 году ГорОНО дал рекомендацию учитывать возраст детей и делать акцент на подвигах Красной Армии, на начавшемся освобождении страны, «воспитывая в детях подъем, волю к победе, которыми живет сейчас весь советский народ».

«Победы нашей Красной Армии захватывали детей, — вспоминали красноярские педагоги. — „Опять город взяли!“ — радостно сообщают дети. Вот Вова, 6 лет, воспитанник детского сада № 17, нарисовал темно-синее небо, высокие дома, на небе взрываются ракеты: „Это Москва салютует“, — заявляет он. Смело и весело разносились по детским садам песни советских детей: „Мы, красногвардейцы, всех сильней, мы в воде не тонем, в огне не горим, Гитлера прогоним и всех фашистов с ним“».

Екатерина Семьина по материалам Государственного архива Красноярского края