Красноярцы смогут купить все для ванной и дачи со скидками от магазина «Водолей»

Компания «Водолей» объявляет о скидках на товары базы сантехники по адресу ул. Глинки, 37 г. До конца мая красноярцы и не только могут приобрести по специальным ценам товары для ванных комнат, дачи и дома.

В акции участвуют большинство категорий товаров. Так, с дополнительной скидкой 20 % можно купить мебель для ванных комнат, душевые кабины, акриловые ванны и унитазы отечественного производства. Скидки от 7 до 15 % действуют на краны, полотенцесушители, водонагреватели и котлы. С наибольшей выгодой до конца мая красноярцы смогут купить кафель — на него в «Водолее» цены снижены до 35 %.

«База сантехники на ул. Глинки, 37г, снижает цены и на товары для дачи. У нас со скидкой до конца весны вы можете купить инвентарь, инструменты, шланги, насосы и банные печи», — отметили в компании «Водолей».

Отметим, указанные скидки действуют исключительно в магазине на ул. Глинки, 37г, и только до конца мая. Ознакомиться со всем ассортиментом товаров сети «Водолей» можно на сайте водолей.рф. Подробности акции — у продавцов.

Организатор акции: ИП Достовалова И.А. ОГРНИП 304246128100062. ИНН 246100423080. Акция действует до 31 мая 2017 года.