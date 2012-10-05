Хозяйка сбитой в центре Красноярска пони рассказала о случившемся

Владелица сбитой в центре Красноярска пони готова компенсировать материальный ущерб автомобилисту, если так решит суд.

Напомним, 7 мая на перекрестке улиц Ленина и Дзержинского автомобиль сбил выбежавшую на проезжую часть пони. Лошадь сильно ударилась о капот и упала на асфальт, после чего поднялась и, прихрамывая, скрылась. Девушки, которые были с животным, не стали дожидаться приезда ДПС. Водитель автомобиля тогда опубликовал пост в соцсети с просьбой помочь в поиске хозяйки животного.

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Newslab.ru связался с хозяйкой сбитой пони. Та рассказала, что животное видимых травм не получило, однако полного ветеринарного обследования еще не было. Тем не менее, лошадь все еще находится в стрессовом состоянии: «Теперь очень сильно боится дорог и машин», — посетовала девушка.

По словам хозяйки, с лошадью в момент происшествия находилась другая девушка и намерения скрываться от ответственности у нее не было:

«Девочка, которая была с пони, за ней ухаживает, занимается. Она с пони шла с набережной, там лошадку пасла. А с места ДТП никто не скрывался: девочка побежала за лошадью и пошла в конюшню осматривать и ставить в стайку».

Заводчица пони добавила, что сама пыталась выйти на связь с автомобилистом, но удалось ей это только недавно.

Владелица животного пояснила, что готова компенсировать автомобилисту материальный ущерб: «Если суд посчитает, что я виновата, то конечно».