Пони бросилась под колеса в центре Красноярска (видео)

Вчера днем в центре Красноярска автомобиль сбил выбежавшую на проезжую часть пони. Водитель попросил помощи горожан в поиске владельцев животного.

Видеозапись происшествия появилась в социальной сети. Видно, что пони неожиданно выбежала на пешеходный переход на перекрестке улиц Ленина и Дзержинского, когда автомобили двигались на зеленый сигнал светофора. Водитель автомобиля затормозил, но избежать столкновения не удалось. Пони сильно ударилась о капот и упала на асфальт, после чего поднялась и, прихрамывая, скрылась.

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По данным водителя, с лошадью была девочка-подросток, которая не удержала животное. Он посетовал, что с места происшествия хозяйка пони «скрылась», и попросил помощи у красноярцев в ее розыске: «Знаю, что зовут Настя. Держит пони в конюшне за Центральным рынком, за Качей».

Владельца пони будут искать и полицейские: в пресс-службе ГИБДД подтвердили, что ДТП было оформлено без второго участника.